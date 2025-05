ASL Frosinone: “Investire nel futuro della sanità”. Da Tor Vergata tirocini per i medici in specializzazione

Il Direttore Generale Arturo Cavaliere e il Magnifico Rettore Nathan Levialdi Ghiron hanno sottoscritto una convenzione fra l’ASL Frosinone e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. L’intesa prevede per i medici l’attivazione di tirocini specialistici in nove ambiti clinici, rafforzando il legame con una delle università di maggiore eccellenza nel panoramica nazionale. Attivata anche una convenzione per il tirocinio formativo rivolto a studenti del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Tirana Nostra Signora del Buon Consiglio.L’accordo, che si aggiunge a un articolato sistema di collaborazioni già attive con numerosi altri Atenei regionali, consolida un’alleanza strategica con il mondo accademico, nell’ottica di una crescita reciproca, fondata sulla condivisione di esperienze, metodologie e pratiche. I giovani medici avranno la possibilità di conoscere da vicino l’organizzazione e i percorsi assistenziali dell’ASL Frosinone, in un contesto professionale reale e qualificato, apportando le loro competenze nel territorio della provincia che rappresenta l’area territoriale più prossima all’Università di Tor Vergata.I Presidi Ospedalieri vedranno infatti l’arrivo di nuovi professionisti provenienti da prestigiosi Atenei nel campo della formazione accademica. La convenzione mira a offrire ai medici specializzandi le conoscenze dirette e pratiche delle tecnologie, dell’organizzazione, delle fasi di lavoro e dei processi sanitari. I reparti dei Presidi Ospedalieri rappresenteranno un luogo di formazione pratica qualificato per la crescita professionale degli specializzandi per mettere a frutto il proprio bagaglio formativo e valorizzare i servizi dell’ASL Frosinone sotto la guida esperta dei nostri medici tutor.“Investire in formazione significa investire nel futuro della sanità – dichiara il Direttore Generale Arturo Cavaliere –. Offriamo un’occasione concreta di confronto con la pratica clinica quotidiana, un’opportunità che valorizza le loro competenze e, al tempo stesso, contribuisce a rendere i nostri reparti sempre più accoglienti, efficaci e orientati alla qualità del servizio da offrire ai cittadini. Un’opportunità concreta per integrare conoscenze, stimolare il confronto interprofessionale e rafforzare l’evoluzione continua dei nostri percorsi assistenziali”.Le specializzazioni coinvolte spaziano da Ortopedia a Pediatria, da Cardiologia a Medicina d’Urgenza, passando per Ginecologia, Neurologia, Diagnostica per Immagini, Urologia e Chirurgia Vascolare. Il progetto si inserisce nel quadro di rafforzamento del personale professionista a supporto dell’intera ASL Frosinone e di tutte le azioni promosse dalla nuova Direzione Generale per orientare sempre di più gli esiti di salute all’eccellenza clinica.

