ASL Frosinone: “Il rischio clinico, chimico e biologico in Anatomia Patologica nell’era COVID-19”

Continua l’attività di formazione aziendale, con i molteplici convegni e corsi che la ASL di Frosinone organizza per garantire servizi appropriati, efficienti e in continuo miglioramento, mirati alle necessità del cittadino e della persona degente.

Il 25, 26 e 27 ottobre è la volta del progetto formativo aziendale “Il rischio clinico, chimico e biologico in anatomia patologica nell’era COVID-19”, organizzato dalla UOC di Anatomia Patologica della ASL di Frosinone.

L’anatomia patologica, infatti, riveste un ruolo di grande centralità sia per l’approccio diagnostico che terapeutico.

Saranno tre giorni di corso per mettere in discussione le criticità presenti ed emergenti, ri-contestualizzarle per evitare “la pericolosa forza dell’abitudine”, soprattutto oggi nelle varie fasi della pandemia di COVID-19.

Il corso ha l’obiettivo di formare ed aggiornare il personale sanitario ed i medici dell’unità operativa che si trovano ad affrontare l’emergenza Covid-19 soffermandosi sui concetti utili alla corretta gestione dei campioni afferenti al reparto, fino a trattare in modo accurato i concetti di prevenzione al fine di ridurre al minimo o annullare il rischio di contagio all’interno del servizio.

Insieme alle informazioni che descrivono il rischio e le modalità di contagio e relativo impatto epidemiologico, vengono fornite nozioni relative al corretto comportamento ed alla valutazione dei rischi che sono presenti in reparto anche in tempi esenti da pandemia, nozioni di buona prassi di laboratorio basate sull’esperienza all’interno del reparto stesso e alla applicazione sia delle linee guida ed istruzioni operative che delle norme vigenti su tale argomento.

La realizzazione del corso ha portato a creare istruzioni operative riguardo l’accettazione di campioni istologici, le procedure di vestizione e svestizione, gestione della cappa e manipolazione dei campioni durante l’emergenza Covid-19, documenti, questi ultimi, redatti per la prossima immissione nell’istituendo manuale della qualità della UOC di Anatomia Patologica della ASL di Frosinone.

Il progetto formativo aziendale è accreditato presso l’Agenas e darà diritto a 19,5 crediti formativi.

COMUNICATO STAMPA