ASL Frosinone: “Il mese di luglio si chiude con un bilancio positivo per le donazioni di sangue, 869 unità raccolte”

Numeri incoraggianti per le donazioni di sangue: il mese di luglio ha registrato un risultato significativo sul fronte della raccolta sangue: sono state effettuate 30 raccolte, per un totale di 869 unità donate. Un traguardo importante che ha permesso di soddisfare pienamente le esigenze trasfusionali dei pazienti, sia ricoverati che ambulatoriali.

“La risposta dei donatori è stata straordinaria – ha dichiarato la dottoressa Carla Gargiulo, direttrice della UOC Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e Raccolta Cellule Staminali –. Grazie alla collaborazione delle Associazioni e all’impegno dei cittadini, siamo riusciti a garantire le scorte necessarie e a salvare vite”.

La ASL di Frosinone e la Regione Lazio rinnovano l’invito alla popolazione a donare il sangue, soprattutto nel periodo estivo, quando le scorte tendono a diminuire. Le richieste, infatti, restano elevate o aumentano, anche a causa dell’incremento degli incidenti stradali e di altre emergenze che richiedono trasfusioni immediate.

Donare è un gesto semplice, ma fondamentale. Un atto di solidarietà che può fare la differenza.

FOTO ARCHIVIO