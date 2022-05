ASL Frosinone, hub viaccinali riorganizzati: ecco i nuovi orari

La Asl di Frosinone ha riorganizzato gli hub vaccinali aziendali per ottimizzare la ricettività e continuare ad offrire alla popolazione il miglior strumento per combattere il virus: la vaccinazione

La nuova mappa

A partire da oggi 16 maggio, i centri osserveranno questi orari:

Ospedale San Benedetto di Alatri: lun – ven dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche)

Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: lun – dom dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche)

Ospedale Santissima Trinità di Sora: lun – sab dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche)

Ospedale Santa Scolastica di Cassino: lun – sab dalle 14.00 alle 18.30 (solo adulti)

Uos Cav Cassino: lun e mer dalle 12.00 alle 16.00; mar, giov, ven: dalle 12.00 alle 14.00 (solo pediatriche)

Casa della Salute di Pontecorvo: lun – ven dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche)

Modalità di accesso

Sono due le modalità di accesso: sarà possibile sottoporsi al vaccino prenotando on line sul sito regionale (www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it), oppure senza prenotazione direttamente presso l’hub.

L’appello della Asl

“È più che mai importante – sottolinea la responsabile del servizio vaccinale Dott.ssa Maria Gabriella Calenda – fare la quarta dose per i soggetti fragili e completare il ciclo base per chi non lo ha ancora fatto. Il virus continua a circolare, le varianti sono aggressive e diffusive, e l’unica difesa che abbiamo resta il vaccino”.

