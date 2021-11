ASL Frosinone: “Giornata nazionale prevenzione tumori del collo, screening gratuito”

Martedì 23 novembre 2021 si terrà presso la ASL di Frosinone e su tutto il territorio nazionale la prima Giornata Nazionale di Prevenzione dei Tumori del collo promossa da SIOeChCF, Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale.

Il 23 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 gli ambulatori del reparto ORL e Chirurgia Maxillo Facciale della ASL di Frosinone apriranno le loro porte per un consulto gratuito ai cittadini che ne faranno richiesta.

Dove si svolgeranno le visite ambulatoriali di screening gratuite?

Per la ASL di Frosinone Polo B sono previsti sul territorio tre sedi ambulatoriali:

– OSPEDALE SPAZIANI DI FROSINONE – Ambulatorio ORL e Maxillo Facciale II Piano

– OSPEDALE ANAGNI – Ambulatorio ORL I Piano

– OSPEDALE S. BENEDETTO DI ALATRI Ambulatorio ORL Piano Terra

Dove si effettuano le prenotazioni?

Per richiedere ulteriori informazioni e per fare una prenotazione in una delle sedi summenzionate potete chiamare il numero 07751883347 ore 14-20 oppure potete scrivere una mail a orl.hfr@aslfrosinone.it

Che cosa è il tumore del collo e perché è importante la prevenzione?

I tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa, circa la metà dei tumori del polmone ma due volte più comuni del cancro del collo dell’utero. In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni.

Il 75% dei carcinomi della testa e del collo è causato dal fumo di tabacco e dall’abuso alcolico; altri fattori determinanti sono le esposizioni prolungate a materiali nocivi (polveri di legno, lavorazioni del cuoio, amianto, nichel…), alcuni virus tra i quali il papilloma umano (HPV) e il virus di Epstein-Barr (EBV), o ancora l’esposizione a radiazioni ionizzanti e a inquinanti atmosferici.

La prevenzione di questi tumori è importante perché influenza direttamente la prognosi: oltre la metà dei casi giunge infatti alla prima diagnosi con malattia localmente avanzata o già metastatica, e di questi il 60% non sopravvive oltre i 5 anni. Al contrario, per i pazienti diagnosticati negli stadi iniziali, il tasso di sopravvivenza si attesta all’80-90%.

La ASL di Frosinone si auspica un’adesione diffusa in tutto il territorio Ciociaro in quanto nonostante l’urgenza del tema e malgrado gli importanti sviluppi nelle tecniche di diagnosi e cura raggiunti nell’ultimo decennio, la consapevolezza sociale dei tumori testa-collo è ancora scarsa.

Ѐ necessario dunque che il tema della prevenzione dei tumori, e nella fattispecie dei carcinomi testa-collo, sia percepito come impellente e questa iniziativa di screening e di divulgazione delle informazioni scientifiche corrette servirà ad educare il grande pubblico alla prevenzione e alla consapevolezza dei sintomi legati ai tumori del collo, promuovendo un tempestivo ricorso al medico per una diagnosi precoce.

