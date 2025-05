ASL Frosinone, Fondazione PTV e Università Tor Vergata insieme per la prevenzione del cancro al seno

Grande partecipazione all’iniziativa Ospedale e Territorio a suon di Musica per Prevenire il Cancro al Seno ieri a Cassino in Piazza Diamare. L’evento, in occasione della Festa della Mamma, ha unito sensibilizzazione sanitaria, collaborazione fra le istituzioni, musica e cultura per promuovere l’importanza della prevenzione del tumore al seno, tema sempre più centrale nella salute pubblica. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata, in collaborazione con ASL Frosinone, Università di Roma Tor Vergata, Provincia di Frosinone, Comune di Cassino e numerosi altri partner locali, ha visto la partecipazione di molteplici istituzioni e figure di rilievo: tra i presenti il Direttore Sanitario dell’ASL Frosinone Luca Casertano e il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero di Cassino Mario Fabi al fianco del Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron, della Commissaria Straordinaria del Policlinico Tor Vergata Isabella Mastrobuono, del Vicepresidente della Fondazione Policlinico Tor Vergata Gabriele Picano e del Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano. Un evento di collaborazione e sinergia tra Istituzioni La buona riuscita della giornata è il risultato di un lavoro sinergico fra più realtà che conferma come i migliori risultati si raggiungono solo mettendo al centro la forza, le competenze e le risorse di tutti. “In qualità di Vicepresidente della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ha dichiarato l’avv. Gabriele Picano – esprimo vivo apprezzamento ai rappresentanti delle istituzioni intervenute: il successo di ieri è dovuto a questo sforzo premiante. Ringrazio anche tutti i partner che hanno contribuito all’evento, in primis il Direttore Generale della ASL di Frosinone Arturo Cavaliere che ha subito accolto l’idea di unire le diverse realtà sanitarie per una comune visione strategica su una tematica rilevante come la prevenzione delle patologie tumorali della donna. Ma il nostro grazie va davvero a tutti perché hanno mostrato grande sensibilità, come l’Associazione Chilometro Zero di Carmine Di Mambro che mi è stata vicino dal primo momento”. L’iniziativa ha incluso diverse attività: centrale l’offerta di visite senologiche gratuite sotto la direzione del Prof. Oreste C. Buonomo, Breast Unit del PTV, che hanno permesso a molte donne di sottoporsi a controlli specialistici, rafforzando il messaggio di prevenzione e attenzione alla salute promosso dalla giornata. A seguire, un’esperienza dinamica e coinvolgente ha animato l’evento grazie a una camminata attiva a ritmo di musica, dove fitness, benessere e divertimento si sono uniti. I partecipanti hanno camminato accompagnati da brani motivazionali e sonorità che spaziavano dalla musica dance al latino-americano sino alle sonorità africane per arrivare ai grandi successi italiani anni ’80-’90. Durante il percorso, esercizi leggeri e accessibili a tutti – come squat, affondi e marcia sul posto – hanno reso il momento ancora più partecipato e inclusivo. Isabella Mastrobuono, Commissario Straordinario del Policlinico Tor Vergata, dichiara: “Sono molto lieta di questa iniziativa che ci vede impegnati sia a sensibilizzare che a facilitare l’accesso ai controlli e alle cure preventive, affinché ogni donna possa prendersi cura di sé e affrontare il domani con fiducia. Il modello organizzativo della Breast Unit del PTV ha come obiettivo di essere aperto alla rete territoriale per garantire la continuità delle cure e porre la donna al centro di una circolarità tra i vari attori della offerta assistenziale di alta qualità. Vogliamo tenere alta l’attenzione anche alle donne che sono fuori dallo screening, a quelle fragili o anziane, perchè la cultura della prevenzione per tutte le età rimane uno degli strumenti più efficaci a nostra disposizione e valore fondamentale per la salute e investimento per tutto il Paese. Ringrazio i nostri professionisti e tutti coloro che hanno organizzato questo evento che crea Rete con aree territoriali contigue, nel continuo sviluppo del dialogo Ospedale/Territorio”. “La prevenzione è il primo gesto di cura, ed è su questo principio che si fonda l’impegno dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata: promuovere la cultura della salute, formare professionisti consapevoli e costruire alleanze con il territorio” – dichiara Nathan Levialdi Ghiron, Rettore di Roma Tor Vergata -. Essere oggi a Cassino significa rinnovare questo impegno, portando la conoscenza fuori dalle aule e mettendola al servizio delle persone, in un’azione concreta di sensibilizzazione e tutela della salute femminile. L’Ateneo riserva una particolare attenzione agli studenti e agli specializzandi, perché crede che solo investendo nella loro formazione si possa garantire una sanità capace di ascoltare, prevenire e accompagnare. Accompagnare i futuri medici nel loro percorso formativo significa contribuire a una sanità più giusta, vicina e competente: un atto di responsabilità, ma anche di profonda umanità”. La Prevenzione come priorità: il ruolo cruciale dell’ASL Frosinone Il Direttore Generale dell’ASL Frosinone Arturo Cavaliere sottolinea il fondamentale lavoro di prevenzione per ridurre l’incidenza dei tumori al seno, valorizzando l’impegno concreto dell’Azienda in questo ambito. “La prevenzione è la chiave per salvare vite – ha dichiarato – e l’ASL Frosinone, con il suo impegno quotidiano, mette a disposizione della popolazione risorse e strumenti adeguati, come le visite gratuite e gli screening, per promuovere la salute e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. È fondamentale che giornate come queste continuino a essere promosse: noi, come Azienda, saremo sempre al fianco di chi le sostiene per garantire diagnosi precoci, per ridurre la mortalità e favorire percorsi terapeutici più efficaci e meno invasivi per la popolazione del nostro territorio”.

