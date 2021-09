ASL Frosinone, fascia di età 12-15: 95,8% vaccinato. Il commento del DG

In provincia di Frosinone il 95.8 % dei ragazzi della fascia 12-15 anni si è vaccinata.Prendiamo esempio dai giovanissimi. Non facciamoci influenzare dalle chiacchiere alimentate sui social che infondono incertezze, dubbi e inutile ansia. L’appello va alla fascia dei 20/40 anni. Ormai lo sappiamo tutti: col vaccino limitiamo i danni seri. Il rumore di fondo delle chiacchiere depista le persone che a tratti potrebbero avere ancora paura di vaccinarsi.I giovanissimi sono un esempio nella nostra Provincia; hanno aderito senza esitazione. I genitori hanno voluto proteggerli per poterli mandare a scuola in sicurezza.Ora aspettiamo che l’esempio dei giovanissimi sia di sprono per quelli che ancora non si sono decisi e così aumenteremo ancora di più la percentuale dei vaccinati nella nostra provincia.Sia ben chiaro, il virus circolerà perché ancora non è stato debellato. Ed è importante per questo che ognuno di noi, anche se vaccinato, continui ad osservare le misure di precauzione: mascherina, igiene delle mani, distanziamento e prudenza. Però diciamocelo: siamo già tutti molto più sereni.

COMUNICATO STAMPA ASL FROSINONE