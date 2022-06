ASL Frosinone: “Effettuato un prelievi multi-organo di un donatore. Sala la vita di un donatore”

Una nuova brillante operazione da parte dell’Ufficio Coordinamento Trapianti, dell’UOC Rianimazione e UOC Pronto Soccorso della Asl di Frosinone che ha effettuato un prelievo multi-organo e di tessuto sclerocorneale e osteomuscolare di un giovane donatore.

La donazione sarà salvavita in particolare per un ricevente compatibile a cui verrà trapiantato il fegato.

Un gesto di grande solidarietà e civiltà compiuto dalla famiglia del giovane che la Asl ringrazia.

Nella stessa giornata sono stati effettuati altri due prelievi di tessuto sclerocorneale da altrettanti donatori a suggellamento di un’attività molto intensa e di altissimo livello da parte del reparto che conferma l’azienda ai primi posti in Regione per numero di donazione di tessuti.

I dati dei prelievi di cornea premiano la generosità dei cittadini della provincia di Frosinone.

