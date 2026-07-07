ASL – Frosinone e Alatri, conclusi i lavori antisismici: ascensori riattivati

In relazione agli interventi antisismici in corso presso la Palazzina Q di Frosinone e presso l’ospedale ‘S. Benedetto’ di Alatri, anche alla luce delle recenti notizie apparse sui media, l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone informa che i lavori relativi agli ascensori si sono conclusi.

A seguito dell’attestazione di fine lavori e del collaudo con esito positivo degli ascensori interessati dagli interventi antisismici, i macchinari sono stati riattivati.

Si precisa che l’ascensore della Palazzina Q recentemente interessato da un guasto, e ripristinato a partire da giovedì 25 giugno scorso, è un impianto diverso da quelli interessati dagli interventi antisismici. Di conseguenza, le misure temporanee e sostitutive che erano state attivate e che hanno garantito la continuità dei servizi durante il periodo interessato dagli interventi non sono più necessarie.

Foto Alatri Ospedale San Benedetto