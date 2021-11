ASL Frosinone: “Dose richiamo per i vaccinati con Johnson & Johnson”

A seguito della circolare del Ministero della Salute del 3 di novembre 2021, si comunica ai cittadini che tutti colori i quali sono stati vaccinati con il vaccino monodose Johnson & Johnson, da almeno 180 giorni, e a prescindere dall’età, vale a dire anche per gli under 60, possono fare la dose di richiamo con dosaggi autorizzati per il “booster” – Pfizer o Moderna – nelle sedi aziendali della ASL di Frosinone, presso il proprio medico di medicina generale, presso le farmacie e presso i centri privati accreditati.

La vaccinazione viene effettuata con accesso diretto o attraverso la prenotazione dal sito regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Centri aziendali Asl:

– Presidio Sanitario, Anagni: Pfizer e Moderna

– PO San Benedetto, Alatri: Pfizer

– PO Spaziani, Frosinone: Pfizer, Moderna e J&J

– Casa della Salute, Ceprano: Pfizer

– PO SS. Trinità, Sora: Pfizer

– Casa della Salute, Atina: Pfizer e Moderna

– Piedimonte (Stellantis): Pfizer, Moderna e J&J

– Casa della Salute, Pontecorvo: Pfizer e Moderna

Privato Accreditato:

– Clinica S. Antonio, Frosinone: Pfizer

– INI Città Bianca, Veroli: Pfizer

– Centro Diagnostico Arce, Arce: Pfizer

– Villa Gioia, Sora: Pfizer e J &J

– Villa degli Ulivi, Sant’Elia Fiumerapido: Pfizer

– Casa Cura Sant’Anna, Cassino: Pfizer e J& J

