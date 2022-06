ASL Frosinone, donazione sangue: avviata la campagna estiva

E’ iniziata ieri, con la giornata aperta a tutti dipendenti Asl i medici convenzionati e gli MMG, la campagna estiva di donazione del sangue che punta a raggiungere l’autosufficienza fondamentale per garantire a tutti i pazienti che necessitano di terapia trasfusionale, in regime di ricovero, ambulatoriale o domiciliare di essere trasfusi senza inutili attese.

Una raccolta più che mai importante proprio durante il periodo della bella stagione quando le scorte subiscono un ridimensionamento.

Sul lettino della Sala Donazioni dell’Ospedale Spaziani Frosinone, così come accaduto al Santissima Trinità di Sora e al Santa Scolastica di Cassino, si sono susseguiti dirigenti, medici, infermieri, amministrativi che si sono sottoposti al prelievo partecipando, con un gesto concreto di solidarietà, alla campagna di donazione.

Tra loro anche il Direttore Generale Dott. Angelo Aliquò: “Le malattie non vanno in vacanza – ha detto dopo la donazione – abbiamo bisogno di sangue soprattutto in estate. Esco dalla sala dei prelievi con uno stato d’animo di grande soddisfazione, io continuerò a donare anche nei mesi prossimi e invito tutta la popolazione a farlo. Occorre una risposta ancora più massiccia da parte di tutti”.

Il Direttore del Servizio Trasfusionale della Asl di Frosinone Dott.ssa Carla Gargiulo rinnova l’invito a donare il sangue: “Abbiamo tantissimi pazienti da curare – ha sottolineato – sia acuti che cronici, c’è bisogno della solidarietà della popolazione. Possono donare tutte le persone dai 18 ai 70 anni, con peso oltre i 50 kg e si deve essere in buona salute. Prima del prelievo il donatore viene controllato attraverso una visita medica nel quale vengono rilevati i valori di pressione arteriosa, la frequenza cardiaca ed i valori di emoglobina”.

Direttore Pediatria del Santissima Trinità di Sora Dott. Luigi Di Ruzza: “Ho donato perché lo ritengo importante, perché permette di aiutare le persone che hanno necessità di essere trasfuse. Personalmente penso sia un fatto di coscienza civile per migliorare il nostro atteggiamento verso la sanità pubblica”.

Tra i donatori anche il Dott. Luciano Figliozzi Direttore Uoc Sanità Animale del servizio veterinario: “Ho raccolto l’invito a donare, sono felice di averlo fatto, non mi è costato nulla e voglio allinearmi all’appello alla popolazione affinché chi può venga a donare il proprio sangue”.

Quando si può donare?

Si può donare il proprio sangue nelle seguenti sedi, giorni e orari:

Sala Donazioni Ospedale Spaziani Frosinone: tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 – Tel.0775/8822370/07758822349

Sala Donazioni Ospedale S. Scolastica di Cassino dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.30 – Tel. 0776/39292588

Sala Donazioni Ospedale SS. Trinità di Sora dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.30 – Tel. 0776/8294173

