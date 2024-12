ASL Frosinone: Distretto B – utenti dimenticati

Succede al Distretto B sito in viale Mazzini: c’è l’assenza completa di un punto d’informazione per gli utenti bisognosi, i quali, non essendoci personale preposto a dare le necessarie informazioni sui luoghi in cui vengono fornite le prestazione sanitarie prescritte, sono costretti a girovagare in ogni e dove, sperando di trovare qualche animo gentile che li possa aiutare nella ricerca. Il tutto però sembra sfuggire ai responsabili delegati alla gestione/organizzazione dei servizi sanitari territoriale.Questa la denuncia della Segretaria Provinciale UGL Salute Frosinone Rosa Roccatani.“E non ci vengano a dire – sottolinea la Roccatani – che il personale è carente, perché non è questo il caso. Il personale da utilizzare c’è e chi governa ben lo sa, ma non viene impegnato per facilitare la vita degli utent.iGarantire i diritti ai cittadini utenti/contribuenti afferenti il distretto B è un atto dovuto, per cui occorre quanto prima intervenire, realizzando una hall all’ingresso, disponendo la presenza di un’unità che dia le necessarie informazioni sui servizi erogati e dove recarsi. È altresì doveroso sostituire le panche poste all’ingresso dei servizi ambulatoriali affinché i cittadini utenti in attesa di essere sottoposti a visita non rischino di ruzzolare a terra come spesso accade e, io ne sono testimone oculare!Altro fatto assai rilevante – conclude la Roccatani – la perdita idrica che da oltre un anno invade il parcheggio antistante la struttura e con l’arrivo del freddo potrebbe ghiacciare e provocare cadute accidentali ai cittadini, senza escludere frane/infiltrazioni e cadute di alberi sovrastanti”.

