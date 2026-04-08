Asl Frosinone: disservizi sulle divise, Cisl Fp chiede interventi

La gestione del servizio di distribuzione delle divise per il personale sanitario torna al centro dell’attenzione della Cisl Fp Frosinone. Una situazione che, nonostante le ripetute segnalazioni, continua a creare disagi concreti ai lavoratori e alle lavoratrici incidendo sull’organizzazione quotidiana del servizio.

«I dipendenti lamentano gravi difficoltà nel reperire le divise presso i distributori: spesso risultano assenti, oppure disponibili in taglie non corrispondenti – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – In molti casi il personale è costretto a indossare divise appartenenti a profili diversi, con evidenti ripercussioni anche sul decoro e sull’organizzazione del servizio. A ciò si aggiunge un’ulteriore criticità legata allo stato delle divise, che frequentemente vengono segnalate come sporche o non adeguatamente igienizzate. Emblematico, in tal senso, quanto accaduto nel giorno di Pasqua, quando numerosi operatori sono stati costretti a contattare il personale reperibile poiché sprovvisti della divisa necessaria per iniziare il turno di lavoro. Una situazione che si protrae ormai da troppo tempo e che sta generando forte disagio tra i lavoratori e le lavoratrici, costretti quotidianamente a fare i conti con inefficienze che incidono su un servizio essenziale. A ciò si aggiungono segnalazioni relative alla richiesta di restituzione di divise già consegnate, probabilmente a causa di malfunzionamenti nella lettura dei microchip, che continuano a indicarle come ancora in carico ai dipendenti. Non è più tollerabile che il personale sanitario sia costretto a iniziare il proprio turno senza la certezza di poter disporre della divisa adeguata. Si tratta di una questione di dignità professionale, di organizzazione del lavoro e anche di sicurezza. Per questo motivo chiediamo all’Azienda un intervento immediato e risolutivo per garantire un servizio di distribuzione delle divise efficiente, adeguato e all’altezza delle esigenze dei lavoratori, assicurando disponibilità, correttezza delle taglie e standard igienici adeguati in tutte le strutture sanitarie del territorio».