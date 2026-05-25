ASL Frosinone: da oggi attivo lo Sportello online per richiedere e ottenere la copia della cartella clinica direttamente da casa

L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone prosegue nel percorso di digitalizzazione dei servizi sanitari e attiva, a partire da oggi, lo Sportello online per il rilascio della copia della cartella clinica.
Il nuovo sistema consentirà ai cittadini di richiedere, pagare e ricevere la documentazione sanitaria senza doversi recare fisicamente presso le strutture aziendali, semplificando così tempi e modalità di accesso ai servizi.
La piattaforma, realizzata con il coordinamento della UOC Digitalizzazione dell’Azienda Sanitaria diretta dall’ing. Cataldo Loiodice, mette a disposizione degli utenti autorizzati i dati clinico-sanitari provenienti dalle diverse strutture della ASL ed è interoperabile con i servizi PagoPA per il pagamento online degli eventuali costi previsti, oltre che con i sistemi di identità digitale SPID.
I cittadini, previa autenticazione tramite SPID, potranno collegarsi alla piattaforma, effettuare online il pagamento previsto e consultare o scaricare direttamente da casa la documentazione sanitaria richiesta delle cartelle cliniche.