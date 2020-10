ASL Frosinone, contributo per pazienti oncologici e in attesa di trapianto di organi solidi o di midollo

Grazie ad uno fondo apposito stanziato dalla Regione Lazio destinato alle persone affette da malattie oncologiche e a coloro che sono in attesa di trapianto di organi solidi o di midollo, la ASL di Frosinone ha predisposto un AVVISO PUBBLICO per richiedere tale contributo (che potrà arrivare fino a un massimo di € 2000), quale segno concreto e tangibile di vicinanza e aiuto a coloro che si trovano in condizioni di disagio per tali situazioni di salute.La scadenza del bando è prevista per il 31 ottobre prossimo, per cui occorre presentare la richiesta entro tale data, consentendo quindi alla ASL di inviare in Regione le richieste presentate affinchè i contributi possano essere erogati in tempi brevi agli aventi diritto.Per poter accedere al contributo, occorre presentare la documentazione prevista, tra cui un’attestazione ISEE non superiore a € 15.000,00 (art. 6 del DPCM 159/2013).Occorre allegare alla domanda l’attestazione del Medico del Centro dove si è in cura per la malattia oncologica e l’esenzione cod. 048 per le persone affette da patologie oncologiche.Il modello di domanda, accluso all’avviso pubblico, è reperibile sul sito web della ASL al link http://www.albopretorio.aslfrosinone.it:8080/aol/pubblicazione/pubblicazioneDocumentoElenco.actionm. I Punti Unici d’Accesso (PUA), aperti dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì presso ognuno dei 4 Distretti Sanitari della ASL (di Anagni/Alatri, Frosinone, Sora e Cassino), forniranno ogni utile indicazione ai cittadini, aiutandoli nella compilazione delle domande e fornendo loro il modello necessario per la presentazione della domanda.

COMUNICATO STAMPA

Correlati