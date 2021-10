ASL Frosinone, comunicazione agli utenti in merito ai vaccini Covid

A partire da domenica 10 ottobre, l’accesso diretto alla vaccinazione dei non prenotati è possibile, presso il P.O. Spaziani di Frosinone, Sala Teatro, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 12.00 alle ore 19.00.

Le prime ore della mattina sono riservate ai prenotati.

Visto il grande afflusso e in funzione della saturazione delle agende di prenotazione per prime, seconde e terze dosi vaccinali, nelle prime ore della mattina, si è ritenuto opportuno e necessario rivedere l’orario da dedicare all’accesso diretto dei non prenotati al fine di evitare assembramenti.

Ufficio Stampa ASL Frosinone – foto archivio