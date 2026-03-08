ASL Frosinone: “Compenso medico gettonista è lordo e legato a carenze di personale e picco influenzale”

La Direzione Strategica della ASL di Frosinone, chiarisce che la cifra riportata oggi dagli organi di informazione, relativa a un medico gettonista, si riferisce a un valore lordo stipendiale, come previsto dalle tariffe retributive per il lavoro svolto ed in un periodo temporale in cui si sono registrati assenze del personale medico, picco influenzale e il contestuale slittamento dell’avvio della gara d’appalto di servizi per l’emergenza-urgenza prevista il 1° gennaio 2026.

L’Azienda precisa che le misure adottate finora per la copertura di tutti i turni mensili si sono rese indispensabili per fronteggiare la carenza di personale medico della medicina di Urgenza e Ps e garantire sempre la continuità dei servizi di emergenza-urgenza sull’intero territorio provinciale.

La ASL ricorda inoltre che, nonostante l’attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di 20 medici di Pronto Soccorso, non è pervenuta alcuna candidatura, rendendo impossibile procedere con le assunzioni previste.

Per assicurare la piena operatività dei quattro Pronto Soccorso della provincia, infatti, l’Azienda ha avviato una gara d’appalto per i servizi di emergenza-urgenza, finalizzata a garantire un modello organizzativo stabile, efficiente e adeguato alle esigenze assistenziali della popolazione, la cui piena operatività è entrata in vigore dal 15 di febbraio 2026.

comunicato stampa