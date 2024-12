Asl Frosinone: atto aziendale fantasma, ma si assegnano gli incarichi

Il 18 Aprile 2024, Apprendiamo dai media “E’ il dottor Alessandro Carcangiu il nuovo Primario del reparto di ortopedia dell’ospedale Spaziani”, ed ancora, in data 18/12/2024 tra le varie notizie si legge: “Un’occasione per tagliare il nastro di alcune unità di eccellenza come il nuovo reparto di radiologia interventistica (definita unità operativa semplice dipartimentale “U.O.S.D.”) ” tra i direttori di UOC era presente il “Direttore della UOC di Ortopedia”.



Ebbene, interessante conoscere quando sarebbe stato indetto e espletato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della UOC ortopedia/traumatologia? Incarico di UOC Frosinone Alatri, per quanto risulta alla scrivente O.S. tutt’ora non indetto e ovviamente mai espletato – sebbene previsto nell’Atto Aziendale e approvato dalla Regione lazio con DCA G05101 il 28/04/2022.

Ed ancora, presente per la radiologia interventista il medico radiologo dottor Andrea Wlderk” che secondo notizie dovrebbe assumere l’incarico di responsabile della UOSD di radiologia interventistica.

Anche quest’ultima struttura oggi definita U.O.S.D., è in attesa dell’approvazione delle modifiche dell’Atto Aziendale, poiché nell’attuale Atto vigente approvato dalla Regione Lazio, è prevista l’Unità Operativa Complessa (U.O.C.), e l’eventuale incarico di direttore necessita di concorso pubblico.

Ordunque, Ben vengano professionisti qualificati nella nostra provincia, ma, Mi chiedo e chiedo: in assenza di approvazione delle modifiche dell’Atto Aziendale può l’Aziendale USL di Frosinone trasformare la UOC in UOSD?