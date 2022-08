Asl Frosinone: “Attivato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale sui tumori cerebrali”

Si potranno ottenere vantaggi importanti per i pazienti affetti da tumori cerebrali che avranno a propria disposizione tutti i professionisti in grado di stabilire quali e in che tempi sottoporsi a determinate visite specialistiche, guadagnando tempo ed evitando spostamenti.

Tutto ciò grazie all’attivazione, da parte della Asl di Frosinone, del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) sui tumori cerebrali e del sistema nervoso.

Nel PDTA per ciascun paziente viene creato un percorso di cura ad hoc sul paziente tenendo conto anche delle sue esigenze

Attraverso questo percorso il paziente oncologico viene preso in carico e seguito da un gruppo multidisciplinare di esperti dalla diagnosi alla terapia, fino al follow-up.

Il gruppo eterogeneo della ASL di Frosinone è composto dai referenti di Neurochirurgia, Anatomia Patologica, Radiologia, Radioterapia, Oncologia, Psichiatria, Lungodegenza Riabilitativa, Riabilitazione post-acuzie, Medici di Medicina Generale, UDI e UVMD/ADI coordinati dai referenti del PDTA dal Dott. Giancarlo D’Andrea e dalla Dott.ssa Vincenza Maiola e nel ruolo di case manager la Dott.ssa Stefania De Santis.

Per ogni paziente verrà stilata e archiviata una scheda personalizzata inerente alle singole fasi del PDTA che riporterà le attività svolte e le tempistiche di erogazione. I dati confluiranno presso la UOSD PDTA e saranno analizzati durante le riunioni del Gruppo di Lavoro.

Con il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è possibile avere:

Un controllo Tac a 24 ore dall’intervento ed un appuntamento di controllo RM entro 15 giorni dall’intervento stesso.

Una diagnosi anatomo-patologica entro sette giorni dall’intervento.

Condividere con il proprio Medico di Medicina Generale con la UVMD/ADI, con la UVR, con l’UDI e con Lungodegenza/Riabilitazione post-acuzie la gestione del percorso personalizzato successivo intervento.

Una valutazione oncologica e radioterapica entro 10 giorni dall’intervento

Iniziare il trattamento radioterapico in combinazione con quello che hanno traffico entro 30 giorni dall’intervento chirurgico.

Le parole dei responsabili il Dott. D’Andrea e la Dott.ssa Maiola

“Questo PDTA rappresenta un’importante chiave di svolta nella formalizzazione della centralizzazione del paziente e della sua malattia. Da circa 3 anni il nostro centro accoglie pazienti con tumori cerebrali e del sistema nervoso da tutta Italia ed anche dall’Estero. Da adesso tutto il percorso del paziente con tumore cerebrale può svolgersi all’interno del territorio della provincia di Frosinone con livello di assistenza completo e molto elevato”.

Come accedere

Per accedere al Percorso è possibile inviare direttamente una mail a vincenza.maiola@aslfrosinone.it da parte del medico proponente o del paziente (se è stato posto il sospetto di lesione cerebrale ad una TC encefalo o ad una RM encefalo con impegnativa per “prima visita Neurochirurgica”); inoltre verranno automaticamente inseriti nel percorso tutti i pazienti con diagnosi di tumore cerebrale in accesso ai Pronto Soccorso o dagli ambulatori multispecialistici aderenti al PDTA.

