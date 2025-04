ASL Frosinone: al via nuovi cantieri, assunzioni e rilancio dei Pronto Soccorso

Un totale di 25 procedure concorsuali per 198 figure professionali da reclutare, convenzioni con le più importanti Università della Regione Lazio, l’attivazione di nuovi 6 cantieri PNRR e un’accelerazione dei lavori del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Sono queste alcune delle più importanti priorità del nuovo Direttore Generale dell’ASL Frosinone Arturo Cavaliere che imprimono un deciso intervento sul piano di azioni strutturali e organizzative previste per Cassino e per gli altri Pronto Soccorso e per l’intera rete territoriale di prossimità.

Tra le azioni più rilevanti la consegna i primi di giugno del nuovo Pronto Soccorso alla comunità cassinate con nuovi percorsi di accoglienza più funzionali, aree dedicate per priorità di codice, ambienti più confortevoli e all’avanguardia e una gestione più efficiente dei tempi di attesa.

Nonostante i reali disagi che un cantiere in un Pronto Soccorso può creare, in merito ad alcune ricostruzioni giornalistiche che riportano numeri fortemente sovrastimati sui pazienti in attesa al Pronto Soccorso di Cassino, l’Azienda Sanitaria di Frosinone precisa che, alla data odierna, i pazienti presenti sono 16 in trattamento, 9 in attesa di visita e 2 in osservazione.

L’intervento di riqualificazione di tutti i Pronto Soccorso dei Poli Ospedalieri si inserisce in una più ampia strategia di classificazione dell’Azienda volta a colmare criticità storiche. La sanità pubblica della provincia di Frosinone ha subìto negli ultimi 15 anni una forte contrazione di risorse con la conseguente chiusura o riconversione di numerosi ospedali di prossimità o con la riduzione dei posti letto per acuti.

“Oggi più che mai c’è bisogno di concretezza, visione e ascolto dei territori – ha dichiarato il Direttore Generale Arturo Cavaliere – davanti alle difficoltà accumulate nel tempo. Dobbiamo affrontarle con spirito costruttivo e senso di responsabilità. E’ necessaria una piena convergenza di tutte le anime, politiche e amministrative, perché queste priorità siano condivise e considerate una vittoria di tutti, non solo dell’ASL, dei dipendenti o del Direttore Generale”.

L’apertura delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità è la vera sfida epocale per una reale sanità di prossimità, per intercettare le cronicità ancor prima che il pazientemente si scompensi generando accessi sovraffollamneto al Pronto Soccorso.

In un’ottica di piena collaborazione, il Direttore Generale ha dato piena disponibilità a un confronto rapido con il Sindaco di Cassino e con gli altri amministratori comunali per condividere obiettivi e benefici. “Vogliamo davvero rappresentare al meglio – ha aggiunto il Direttore Generale – che il lavoro di oggi, nonostante alcuni disagi creati dai cantieri, offrirà un ritorno in termini di qualità e dei servizi e dei processi sanitari a tutti i cittadini della Provincia”.

