Asl Frosinone: “Al via la campagna tamponi per gli studenti ed il personale scolastico”

Al via la campagna tamponi per gli studenti ed il personale scolastico per il rientro in sicurezza a scuola dopo le vacanze natalizie.

A partire venerdì prossimo 7 Gennaio 2022, sarà possibile prenotare il tampone.

La prenotazione dovrà essere effettuata sul sito SALUTE LAZIO nello slot dedicato a QUARANTENE/SORVEGLIANZE SCOLASTICHE utilizzando semplicemente Codice Fiscale e Tessera Sanitaria.

Le operazioni partiranno martedì 11 Gennaio 2022 nei seguenti drive in:

Frosinone, Via Fanelli nei pressi dell’Ospedale Spaziani

Sora c/o Palazzetto dello Sport Polsinelli

Cassino Via Casilina nei pressi del vecchio Ospedale.

Il giorno dell’appuntamento ci si dovrà presentare muniti del provvedimento di quarantena/sorveglianza inviato dalla ASL.

