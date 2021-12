ASL Frosinone: “Al via la campagna di vaccinazione per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni”

Partirà mercoledì 15 dicembre, dalle ore 15.30 la campagna di vaccinazione anti-Covid19, per i bambini di età 5-11 anni con il vaccino Pfizer pediatrico, già somministrato in milioni di dosi in altri paesi del mondo come Stati Uniti ed Israele.

La ASL di Frosinone è pronta: nello stesso pomeriggio del prossimo 15 dicembre, presso il la Sala Teatro del P.O. F. Spaziani, saranno somministrate le prime 30 dosi a bambini individuati dai loro pediatri e pronti per la vaccinazione e per i quali abbiamo in serbo tante belle sorprese!

Poi, dal giorno successivo (16 dicembre), le vaccinazioni proseguiranno nelle sedi pediatriche, appositamente allestite in tutto il territorio aziendale con questi orari:

– P.O. San Benedetto – Alatri, lun-ven ore 15.00-18.00

– Sala Teatro P.O. F. Spaziani – Frosinone, lun – dom. ore 9.00 – 19.00

– P.O. SS. Trinità – Sora, lun – dom. ore 16.30 – 19.30

– Casa della Salute – Pontecorvo, lun-dom. 13.30 – 16.30

– Hub Stellamntis, Piedimonte San Germano, lun – dom. ore 9.00 – 19.00

Nei Centri Vaccinali, i bambini troveranno i Pediatri e le Pediatre della nostra ASL che collaboreranno con gli altri operatori dell’équipe vaccinale.

La prenotazione potrà essere effettuata, a partire dal 13 dicembre, attraverso il sito della Regione Lazio

La vaccinazione dei nostri piccoli si rende ogni giorno più importante in funzione del numero di casi che continuano a presentarsi in questa fascia d’età e per permettere ai bambini di tornare a vivere in modo sereno!

