ASL di Frosinone: “Vile aggressione ai danni del personale sanitario negli ospedali della provincia”

La ASL di Frosinone e la Direzione Strategica esprimono la più profonda solidarietà e vicinanza agli operatori sanitari coinvolti nell’aggressione avvenuta, nelle scorse ore, presso l’Ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino.Un episodio grave e inaccettabile, nei confronti del personale sanitario che ogni giorno lavora con dedizione, competenza e spirito di abnegazione per garantire assistenza e cura ai cittadini.Il Direttore generale, unitamente alla nuova Direzione Strategica, monitorerà con attenzione la situazione, anche in attesa dei riscontri da parte degli inquirenti su quanto accaduto, non esitando a intervenire prontamente per garantire ambienti protetti e rispettosi.

COMUNICATO STAMPA

