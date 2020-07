Asl, apertura dell’ambulatorio infermieristico presso il presio ambulatoriale di Veroli

E’ stato inaugurato ieri l’Ambulatorio Infermieristico nel Presidio ambulatoriale di Veroli, il quarto ambulatorio della ASL di Frosinone insieme a quelli già organizzati ad Anagni, Ferentino e Isola Liri. Presso l’Ambulatorio Infermieristico un infermiere dedicato e appositamente formato è al servizio dei cittadini del territorio per lavorare in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e su loro indicazione per prendere in carico i problemi di salute della popolazione locale, individuare i bisogni sanitari definendo un piano di assistenza personalizzato per ciascuno, garantendo le attività e le prestazioni utili a migliorare la salute e a prevenire peggioramenti di malattie croniche in atto.Può accedere al servizio tutta la popolazione residente e non residente nella Provincia di Frosinone che necessita di prestazioni infermieristiche.Nell’Ambulatorio Infermieristico, i cittadini saranno accolti e assistiti dagli infermieri preposti all’erogazione di terapia iniettiva, prelievi venosi e capillari, medicazioni semplici, bendaggi e fasciature semplici, gestione e assistenza delle stomie e dei cateteri vescicali, misurazione di parametri vitali come la pressione arteriosa, educazione alla gestione da parte del paziente stesso della propria malattia e delle cure prescritte, ovvero un punto di ascolto sanitario per mettere a disposizione dell’utenza informazioni e orientamento sulla prevenzione delle malattie.L’accesso all’Ambulatorio Infermieristico si può prenotare presso lo sportello CUP o chiamando il numero di telefono 0775237079, munendosi della prescrizione medica (MMG/PLS o specialista), per usufruire delle relative prestazioni dietro pagamento del ticket laddove dovuto. L’Ambulatorio Infermieristico è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 13,30.Gli Ambulatori Infermieristici, promossi dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, in collaborazione con la Direzione della ASL e i Direttori dei Distretti Sanitari, assicurano un’assistenza sempre più appropriata, personalizzata, e vicina ai cittadini; l’assistenza continuativa dell’infermiere facilita il buon esito delle cure e favorisce l’integrazione tra la rete dei servizi ospedalieri e territoriali, aiutando i cittadini ad accedere ai servizi appropriati per il proprio problema di salute.Questi Ambulatori Infermieristici dislocati nei territori sono più vicini alla residenza degli utenti, senza costringerli a recarsi per prestazioni semplici in strutture ospedaliere più lontane e certamente non appropriate a questa tipologia di bisogno. Costituiscono un momento di incontro e di relazione tra infermiere e utente che arricchisce e fa bene al cittadino e valorizza il ruolo e le competenze dell’infermiere.

COMUNICATO STAMPA