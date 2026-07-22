Asilo nido aziendale Asl Frosinone, Cisl Fp: «Una conquista importante, ora tocca a Cassino e Sora»

La CISL FP Frosinone accoglie con grande soddisfazione la pubblicazione dell’avviso per le iscrizioni al nido aziendale “Nidò” della Asl di Frosinone, un’iniziativa che rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle politiche di welfare aziendale e della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. «L’apertura del nido aziendale costituisce una risposta concreta alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità, chiamati quotidianamente a garantire servizi essenziali con turni spesso complessi e orari particolarmente gravosi – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Offrire un servizio educativo dedicato ai figli dei dipendenti significa investire sul benessere del personale, sostenere la genitorialità e migliorare la qualità dell’organizzazione del lavoro. Questo risultato rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso. Negli anni abbiamo più volte sollecitato l’attivazione di servizi di questo tipo, considerandoli uno strumento fondamentale per valorizzare il personale e rendere il sistema sanitario più moderno e attento ai bisogni dei propri dipendenti. È una conquista importante che va nella direzione da noi auspicata e dimostra come investire nel welfare dei lavoratori significhi investire anche nella qualità dei servizi offerti ai cittadini. Ci auguriamo che questa esperienza possa essere presto replicata anche presso gli ospedali di Cassino e Sora. È fondamentale garantire pari opportunità a tutto il personale della provincia, offrendo servizi di prossimità che consentano ai lavoratori di conciliare al meglio gli impegni professionali con quelli familiari».