Asilo aziendale ASL Frosinone: un risultato importante frutto di un impegno concreto

La CISL FP Frosinone accoglie con favore l’avvio del progetto per la realizzazione dell’asilo aziendale promosso da ASP, un’iniziativa che rappresenta un passo significativo nella direzione del benessere organizzativo e della conciliazione tra vita lavorativa e familiare per i dipendenti del comparto sanitario. Si tratta di un risultato importante, rispetto al quale la CISL FP Frosinone ha svolto un ruolo attivo. La nostra organizzazione sindacale ha più volte sollecitato l’ASL di Frosinone richiedendo una puntuale e dettagliata azione per l’attivazione di un servizio di asilo aziendale, evidenziandone la rilevanza sia sotto il profilo sociale sia sotto quello organizzativo. L’attenzione verso i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare di coloro che quotidianamente garantiscono servizi essenziali, deve tradursi in strumenti concreti capaci di migliorare la qualità della vita e sostenere la genitorialità. In questo senso, l’asilo aziendale rappresenta una risposta moderna ed efficace, in linea con le migliori pratiche già adottate in altri contesti. Il progetto sarà presentato ufficialmente il prossimo 23 aprile, occasione importante per illustrare nel dettaglio il servizio, segnando un ulteriore passo avanti verso un modello di sanità più attento alle esigenze del personale. Un appuntamento importante cui saremo presenti come organizzazione sindacale. La CISL FP Frosinone continuerà a sostenere con determinazione tutte le iniziative volte a rafforzare il welfare aziendale e a rispondere concretamente ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori, confermando il proprio impegno costante nel promuovere soluzioni che migliorino la qualità del lavoro e dei servizi offerti ai cittadini.