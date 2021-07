ASD Sora Calcio1907: rinforzo under tra i pali, firma il classe 2002 Claudio Casillo

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’ingaggio del portiere classe 2002 Claudio Casillo proveniente dal Real Aversa (Serie D).

Alto 1,88 il portiere campano è cresciuto nei settori giovanili di Cavese e Juve Stabia e, nelle ultime due stagioni, ha militato in serie D con le maglie di Savoia, Giugliano e Real Aversa.

Primo rinforzo ufficiale per quanto riguarda la batteria degli under della rosa bianconera il cui utilizzo sarà obbligatorio anche nella prossima stagione con almeno un 2001, un 2002 ed un 2003 in campo in ogni gara ufficiale.

COMUNICATO STAMPA

