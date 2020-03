ASD Sora Calcio 1907 sempre piu’ competitivo, in attesa di una ripresa: ingaggiato l’attaccante Simone Bezziccheri

Simone Bezziccheri attaccante romano classe ’93 è un nuovo calciatore del Sora. In attesa che si prenda una decisione definitiva sulla eventuale ripresa della stagione sportiva il presidente bianconero avv. Giovanni Palma non vuole farsi trovare impreparato ed aggiunge ulteriore qualità alla rosa a disposizione di mister Ciardi prima della chiusura definitiva dei tesseramenti prevista per il 31 marzo. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, l’attaccante capitolino vanta trascorsi in serie C con le maglie di Fondi e Lupa Roma e serie D con quelle di Palestrina, Nuorese e Grosseto. Negli ultimi due anni ha contribuito alle promozioni in serie D di Ladispoli (Eccellenza laziale) e Corigliano (Eccellenza calabrese) prima di iniziare questa ultima stagione fino a dicembre con il ritorno a Palestrina.

<<Anche in tempi di incertezza come questi stiamo continuando il rafforzamento della squadra in previsione dell’eventuale ripresa del campionato di Eccellenza – commenta il direttore sportivo bianconero Pasquale Del Gaudio – e per continuare ad inseguire il sogno del salto di categoria. E’stata una trattativa lampo, appoggiata in toto dal presidente Palma, chiusa in ventiquattr’ore, con il giocatore che era inseguito anche da altre squadre. Seguivo Bezziccheri fin dai tempi del Fondi in serie C. Il ragazzo è stato entusiasta di sposare il nostro progetto>>.

comunicato stampa