ASD Sora Calcio 1907: ingaggiato il centrocampista Patrizio de Fato

L’A.S.D. Sora Calcio comunica l’ingaggio della forte mezzala classe ’95 Patrizio De Fato proveniente dal Rieti (serie D). Centrocampista moderno il neo acquisto bianconero abbina fase difensiva e qualità ed inserimenti in fase di attacco. De Fato ha quasi sempre in carriera calcato il palcoscenico della serie D con le maglie di Città di Marino, Flaminia Civitacastellana, Ladispoli e Rieti collezionando 85 presenze e 3 reti. Nel suo palmares vanta anche un campionato di Eccellenza vinto ai playoff nazionali con la maglia del Ladispoli nella stagione 2017/18. Il neo acquisto è già aggregato al gruppo a disposizione di mister Alessio Ciardi per il restart del campionato di Eccellenza.

COMUNICATO STAMPA