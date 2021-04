ASD Sora Calcio 1907: due colpi in difesa con Ranellucci e Zanchi

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica l’ingaggio dei difensori centrali Alessandro Ranellucci, classe 1983 proveniente dal Real Giulianova (serie D), e Davide Julian Zanchi, classe 1986 proveniente dall’Ellera (Eccellenza Umbra). Ranellucci, giocatore di esperienza e qualità, ha alle spalle 491 gare ufficiali tra serie B, serie C e serie D. Il difensore originario di Priverno vanta trascorsi in cadetteria con la Pro Vercelli (35 presenze ed un gol), in serie C con le maglie di Feralpisalò, Martina, Vibonese, Valenzana e la stessa Pro Vercelli ed in quarta serie con le maglie di Avezzano, Latina e Giulianova.

Zanchi è reduce da due campionati consecutivi di Eccellenza vinti con le maglie di Bastia e Foligno. Per il neo acquisto bianconero originario di Città di Castello lunga militanza in serie D con oltre 130 presenze con le maglie di Gualdo e Città di Castello e diversi campionati vinti da leader e protagonista in Eccellenza dove ha difeso le maglie di Bastia, Foligno e Altotevere Sansepolcro.

COMUNICATO STAMPA