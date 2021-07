ASD Sora Calcio 1907: confermato capitan Ranellucci

Riparte dall’esperienza, dal carisma e dalla classe del difensore classe ’83 Alessandro Ranellucci il blocco di conferme della nuova rosa del Sora per la stagione sportiva 2021-22.Dopo questo ottimo scorcio di stagione in bianconero con 8 presenze ed un gol pesantissimo a Paliano, il capitano non ha avuto alcun dubbio a sposare nuovamente la causa bianconera nonostante le tante offerte ricevute.Per il difensore di Maenza, nonostante un curriculum di prestigio con 35 presenze in serie B con la Pro Vercelli ed oltre 250 in serie C con Pro Vercelli, Feralpi Salò, Valenzana e trascorsi in D con Latina e Giulianova, ancora tante motivazioni e voglia di vincere che trasmetterà sicuramente al nuovo gruppo bianconero.

Comunicato stampa

Correlati