ASD Sora Calcio 1907: Alessandro Gori resta in bianconero

L’A.s.d. Sora Calcio 1907 comunica il rinnovo dell’accordo con il centrocampista classe ’99 Alessandro Gori.

Un elemento duttile e di qualità su cui la società bianconera è pronta a scommettere per la nuova stagione dopo i problemi fisici che ne hanno limitato la disponibilità nella scorsa stagione.

Nonostante la giovanissima età Gori vanta esperienze in serie C con la Paganese con cui ha collezionato 13 presenze ed in serie D con la Vis Artena con cui ha collezionato 15 presenze nella stagione 2019/2020 prima che un brutto infortunio ne limitasse il percorso di crescita.

La società del presidente Giovanni Palma ed il management sportivo credono tantissimo nelle qualità tecniche oltre che umane del ragazzo che, di fatto, sarà il primo vero acquisto della nuova stagione.

COMUNICATO STAMPA