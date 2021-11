Asd Giocavolley e Vis Sora insieme per la stagione 2021/2022

Scopre un’altra carta la società del presidente Patrizio Pandozzi e del vice presidente Edmondo Giacchetti: la fattiva collaborazione con la Vis Sora di Giulio Abbate e del suo vice Marco Tomassini per l’anno sportivo ormai alle porte.

L’esperienza del Giocavolley e l’entusiasmo della Vis Sora Volley saranno i punti di forza di questa stagione agonistica, che vedrà le due società lavorare insieme, giorno dopo giorno, al fine di gestire e sviluppare un progetto basato su una prima squadra di livello regionale.

La formazione prenderà parte al campionato di Prima Divisione Maschile con il nome di “Vis Sora Giocavolley” e, da mesi ormai, sta lavorando nel Palazzetto dello Sport “L. Polsinelli” agli ordini del responsabile tecnico del progetto, il sorano Maurizio Colucci, coach con all’attivo svariati campionati in panchina tra Serie A2 e SuperLega.

Insieme a lui, l’allenatore Vittorio Giacchetti ed il preparatore atletico Giacomo Paone a completare lo staff tecnico. Lo staff dirigenziale è invece composto da Guido Cianfarani, Luigi Duro, Daniele Mora e Roberta Velocci, figure che, nel tempo, hanno collaborato attivamente con le due società, ricomprendo ruoli importanti anche nel volley di livello.

“Sono ormai oltre 10 anni che, con la nostra società, abbiamo l’obiettivo di far crescere il nostro sport a livello territoriale, e lo facciamo con figure di spessore, primo tra tutti il nostro direttore tecnico, Maurizio Colucci, nostro pilastro ed allenatore di rilievo, anche a livello nazionale.- ha dichiarato il presidente del Giocavolley Patrizio Pandozzi – Consapevoli del fatto che il lavoro di gruppo e la collaborazione siano alla base della crescita, abbiamo deciso di lavorare insieme alla Vis Sora per la stagione a venire. Abbiamo visto in loro la volontà di fare grandi cose e migliorarsi sempre di più, mossi dall’entusiasmo e dalla voglia di mettersi in gioco. Per questo, siamo sicuri che questa partnership porterà buoni frutti e, lavorando sodo in palestra, ci prenderemo il posto che meritiamo.”

Alle sue parole, fanno eco quelle del Presidente della polisportiva bianconera, Giulio Abbate, che ha dichiarato “Sono estremamente contento di trovare persone e società che si prodigano nella cooperazione e collaborazione, pronte a guardare insieme verso un obiettivo comune. La Vis Sora infatti, da sempre, così come il Giocavolley, ricerca unità di intenti e il vero lavoro in team, che é alla base dello sport. E’ proprio per questo che, con la società del presidente Patrizio Pandozzi, é subito nata una grande intesa. I nostri sono due mondi eterogenei che si completano alla perfezione. “

COMUNICATO STAMPA