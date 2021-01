Asd Cassino Calcio, Kevin Miranda ceduto al Sassuolo Calcio

L’Asd Cassino Calcio è lieta di comunicare che il calciatore, Kevin Miranda classe 2003 è stato ceduto a titolo definitivo con effetto immediato al Sassuolo Calcio. Il promettente difensore, che quest’anno ha vestito da titolare la maglia del Cassino in serie D, è da questa mattina un calciatore del Sassuolo. A dimostrazione che la politica societaria incline alla valorizzazione dei giovani atleti, continua a scovare talenti e valorizzarli, per poi cederli a società prestigiose. Modelli vincenti, come la valorizzazione dei vivai, la capacità di individuare talenti e inserirli nella propria academy e lo scouting investendo con giudizio sui più promettenti. Dopo le recenti operazioni: Ierardi alla Lazio, D’Andrea e Antonellis al Frosinone, Valentino e De Marco al Perugia, è la volta di Kevin Miranda agli emiliani. Il Presidente Rossi è raggiante: “al caro Kevin auguro una carriera strepitosa, la sua seconda vita calcistica sarà ricca di soddisfazioni, abbiamo concluso un’operazione delicata facendo in primis gli interessi del ragazzo. Da parte nostra solo la conferma di quanto sia valida la filosofia adottata da qualche anno dalla nostra Società, grazie al supporto dei Dirigenti del settore giovanile, proseguiremo su questa strada, visto che sino ad ora si è dimostrata carica di soddisfazioni.”

COMUNICATO STAMPA

