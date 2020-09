Asd Cassino calcio, contratto biennale per mister Sandro Grossi

Asd Cassino calcio, è ufficiale il rinnovo biennale per mister Sandro Grossi. Il Cassino comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo e di aver affidato la guida tecnica per i prossimi due anni al tecnico di Caira Sandro Grossi. La professionalità e l’impegno dimostrato hanno convinto il Presidente Rossi e la Dirigenza azzurra a rinnovare di un altro anno l’intesa con il tecnico azzurro. Grossi: “sono contento e francamente non mi aspettavo un attestato di stima così importante alla vigilia dell’inizio del torneo. Non mi era mai capitato, e di ciò ringrazio il patron Rossi. Probabilmente la Società ha apprezzato il mio impegno ed il lavoro svolto nel pre-campionato. Prometto con fermezza di rispettare gli impegni societari e di non deludere nessuno, tifosi compresi.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

