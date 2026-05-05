Ascensore inclinato, il raddoppio rilancia Frosinone: “Opera strategica, si va avanti”

Frosinone non arretra sulla mobilità e rilancia uno dei suoi progetti più simbolici. L’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli sceglie la linea della determinazione sull’ascensore inclinato, trasformando i rilievi tecnici emersi nelle ultime settimane in un’occasione per rafforzare e modernizzare l’intero impianto.

La strategia messa a punto da Palazzo Munari punta a superare le criticità evidenziate, in particolare quelle legate alla vulnerabilità sismica di alcuni plinti intermedi, con interventi mirati e qualificazioni strutturali aggiuntive. Dove necessario, saranno realizzate anche palificazioni supplementari per garantire i più alti standard di sicurezza statica, dinamica e antisismica, in linea con normative oggi molto più stringenti rispetto al passato.

Ma il vero punto politico e tecnico è un altro: il raddoppio della linea. L’amministrazione smentisce con decisione le letture critiche circolate nelle ultime ore, chiarendo che non si tratta né di un azzardo né di un aggravio burocratico. Al contrario, il raddoppio rappresenta il completamento del progetto originario, una scelta destinata a migliorare l’efficienza e la sostenibilità dell’impianto.

Dal punto di vista ingegneristico, l’introduzione di una seconda via di corsa non appesantirà la struttura, ma consentirà una distribuzione più equilibrata dei carichi. L’attuale configurazione, con un’unica cabina da 40 posti, ha infatti sottoposto nel tempo l’infrastruttura a sollecitazioni maggiori. Il futuro assetto, con due cabine da 30 posti, permetterà invece una gestione più armonica dei pesi, aumentando la durata e l’affidabilità dell’intero sistema.

Non solo. Il raddoppio è già stato finanziato dopo il riconoscimento della piena legittimità del progetto, ulteriore elemento che rafforza la volontà dell’ente di procedere senza esitazioni.

L’ascensore inclinato viene così confermato come un’infrastruttura irrinunciabile per la città, destinata a giocare un ruolo chiave nella mobilità urbana del futuro. Un’opera che, nelle intenzioni dell’amministrazione, non solo verrà salvaguardata, ma diventerà il fulcro di una riqualificazione strutturale senza precedenti.