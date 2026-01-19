Ascensore inclinato di Frosinone: tra abbandono, vandalismi e rischi per la sicurezza

L’ascensore inclinato di Frosinone, nato come infrastruttura strategica per collegare la parte bassa e la parte alta della città, oggi versa in condizioni di grave degrado dopo che si è perso il conto del denaro speso per vederlo non funzionante. L’impianto, fermo da tempo, è diventato un simbolo di incuria urbana e un’area esposta a pericoli concreti per la cittadinanza.

A denunciarlo è Fare Verde Provincia di Frosinone APS, che nel corso di un sopralluogo ha documentato una situazione allarmante: vetri rotti, arredi completamente distrutti, porte divelte, tanti rifiuti , accumuli di acqua stagnante, pareti sporcate da non condivisibili murales e un generale stato di abbandono che rende l’area non solo indecorosa, ma soprattutto insicura.

Un luogo degradato e frequentato anche da minori L’aspetto più preoccupante riguarda la presenza di minori che utilizzano l’area circostante come punto di ritrovo. Fare Verde Provincia di Frosinone APS segnala infatti il ritrovamento di oggetti riconducibili al consumo di sostanze psicotrope, un elemento che trasforma un luogo pubblico in un potenziale scenario di rischio sociale e sanitario.

A questo si aggiunge un pericolo ancora più grave: la possibilità di cadere nel vano inferiore dell’ascensore, oggi privo di adeguate protezioni. L’accumulo di acqua nel fondo del vano crea inoltre un rischio estremo, poiché – come sottolineato dall’associazione – esiste perfino la possibilità di annegamento in caso di caduta rovinosa .

Un’infrastruttura pubblica trasformata in trappola L’ascensore inclinato, progettato per migliorare la mobilità cittadina, si è trasformato in una struttura pericolosa e fuori controllo. Il degrado materiale si somma a un evidente vuoto di vigilanza e manutenzione da parte del Comune di Frosinone , che espone i cittadini – e in particolare i più giovani – a rischi evitabili.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS chiede un intervento immediato: la messa in sicurezza dell’area, la rimozione dei materiali pericolosi, la chiusura dei varchi non protetti e un piano chiaro per il recupero o la riconversione dell’impianto.

Una responsabilità collettiva Il caso dell’ascensore inclinato non è solo una questione tecnica, ma un tema di civiltà urbana. Lasciare che un’infrastruttura pubblica si trasformi in un luogo di degrado significa rinunciare alla cura degli spazi comuni e alla tutela dei cittadini.

Il sopralluogo di Fare Verde Provincia di Frosinone APS riporta l’attenzione su un problema che non può più essere ignorato. La città attende risposte concrete, interventi rapidi e una visione chiara sul futuro di un’opera che, se recuperata, potrebbe tornare a essere un servizio utile e un simbolo di riqualificazione, non di abbandono ma forse gli amministratori impegnati nelle beghe di palazzo hanno altro a cui pensare. Alcune foto di quello che resta dell’ascensore inclinato di Frosinone. Vogliono costruire la BRT e non si sanno mantenere neppure un ascensore… Fare Verde Provincia di Frosinone APS Fare Verde Città di Frosinone