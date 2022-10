Arzen, scomparso a 21 anni a Ostia. L’appello disperato della famiglia: «Aiutateci a ritrovarlo»

Arzen Gjoni è scomparso e da venerdì sera i familiari non hanno più nessuna traccia. Il telefono del giovane 21enne, spento da due giorni, è stato localizzato dalle forze dell’ordine a Roma, più precisamente ad Ostia. Arzen Gjoni era partito dalla Toscana, dove è residente, per raggiungere insieme ad un amico una località ancora sconosciuta.I genitori hanno subito sporto denuncia, e alle autorità hanno raccontato di aver visto il proprio figlio uscire di casa venerdì sera in compagnia di un amico, per poi perdere completamente le sue tracce. Da giorni sui social si stanno divulgando diversi appelli da parte degli amici e dei familiari disperati e ansiosi di ritrovarlo, ma ancora nessuna novità. Secondo le analisi effettuate dalle forze dell’ordine, il telefono è stato rintracciato ad Ostia. Senza nessuna conferma ufficiale, è possibile che il 21enne sia partito dal luogo di residenza e sia arrivato nella Capitale insieme all’amico, anche lui scomparso. «Vi prego aiutatemi condividendo la foto, si chiama Arzen Gjoni, abita a Gaiole in Chianti, ha 21 anni e sono 3 giorni che è sparito di casa, sappiamo che sabato è andato a Roma con un suo amico (scomparso anche lui) e da lì non abbiamo più notizie… vi prego aiutatemi a ritrovarlo, se sapete qualcosa contattatemi subito, siamo preoccupati. Grazie», questo l’allarme lanciato da un familiare e condiviso sui social. (Leggo)

