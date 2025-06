Arturo Cavaliere nuovo Presidente di Federsanità ANCI Lazio. Gianluca Quadrini si complimenta sottolineando che sarà “una voce autorevole nella riforma del sistema sanitario regionale”

Il Direttore Generale della ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere, è stato eletto questa mattina nuovo Presidente di Federsanità Anci Lazio, nel corso dell’Assemblea congressuale svoltasi presso il Salone della Direzione Generale dell’AOU del Policlinico Umberto I di Roma.

Cavaliere guiderà la federazione regionale per i prossimi cinque anni, con al suo fianco Fabio Attilia, nominato Vicepresidente Vicario, e Paola Corradi, eletta Vicepresidente aggiunto.

Ad esprimere soddisfazione e congratulazioni per la nuova guida, attraverso una nota, è il dirigente regionale di Anci Lazio e Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto sottolineare “l’alto profilo professionale del Dott. Cavaliere, la sua esperienza e l’impegno già dimostrato nel rafforzare il legame tra sistema sanitario e territori”. “L’auspicio – si legge nella nota – è che Federsanità Anci Lazio possa, in questa fase di riforma del Servizio Sanitario Regionale, diventare sempre più uno spazio autorevole di proposta e innovazione, grazie a un apporto concreto che nasce dal dialogo diretto con i Comuni e con Anci.”Quadrini sottolinea come Federsanità può e deve essere uno strumento vivo di connessione tra enti locali e strutture sanitarie. “ Sono sicuro che sotto la guida del dott. Cavaliere si è grado di incidere positivamente sul futuro della sanità laziale.”L’Assemblea ha inoltre approvato il bilancio consuntivo 2024 e il bilancio di previsione per il 2025, dando ufficialmente il via alla nuova fase operativa della Federazione.