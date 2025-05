“Artisti come la Terra”, la mostra di Andrea Dros Canò a Palazzo Caetani

Cisterna di Latina – Dal Cristo di Stracci nella Chiesa di San Valentino, alla Statua del Buttero alla nuova rotatoria di piazza Cesare Battisti. Due opere donate alla nostra comunità da Andrea Dros Canò, 35 anni, pittore e scultore di Cisterna che dal 25 maggio al 30 giugno 2025, porterà la sua arte nel palcoscenico privilegiato di Palazzo Caetani.

Un evento a tutto tondo, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cisterna di Latina, che vedrà convivere tre linguaggi espressivi differenti ma intrecciati: la mostra personale dell’artista, la proiezione del film dedicato al suo viaggio e la presentazione del suo libro Artisti come la Terra, edito da Another Coffee Stories.

Domenica 25 maggio alle ore 19:30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale di questo evento con la presentazione del libro e la proiezione del film.

La mostra personale di Andrea Dros Canò, visitabile già a partire dalle ore 18, racconta il viaggio fisico e interiore dell’artista attraverso opere che fondono scultura e pittura in un dialogo potente tra materia e assenza. Figure astratte, corpi scomposti, tessuti e scarti elevati a opere d’arte diventano testimoni di un percorso artistico che intreccia esperienze, identità e geografie invisibili. Quadri e sculture su tela realizzati nel 2025 che raccontano l’universo interiore del giovane artista cisternese.

Alle ore 21 del 25 maggio, inoltre, sarà proiettato il film che rievoca l’esperienza radicale di Andrea Dros Canò, che ha attraversato 3000 chilometri tra Cile, Bolivia e Argentina in sella alla sua bicicletta, alla ricerca di artisti e storie umane perdute. Un documentario che unisce immagini di viaggio, testimonianze e riflessioni sull’arte come linguaggio universale e necessario, una ricerca appunto, ma anche una “riscoperta dell’umanità perduta”, come l’ha definita lo stesso artista.

Nel corso della serata sarà poi presentato Artisti come la Terra, il libro in cui Dros Canò racconta questo stesso viaggio, trasformandolo in un racconto intimo e poetico, capace di fondere paesaggio, cultura e umanità in un’unica, intensa narrazione.

L’evento è promosso da Another Coffee Stories, casa editrice e di produzione cross-mediale impegnata nella valorizzazione di storie capaci di generare riflessioni profonde e visioni nuove sulla società contemporanea.

Per accedere all’evento, gratuito, è gradita la prenotazione a anothercoffeestories@gmail.com.

Alla serata inaugurale porteranno i loro saluti il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessora alla cultura Maria Innamorato.