Artena risponde presente a Mario Abbruzzese

Una bellissima serata ad Artena con i rappresentanti dei Castelli Romani e tanti imprenditori. Prosegue il tour di Mario Abbruzzese candidato nelle file della Lega alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione Italia Centrale. Presenti l’Assessore Pasquale Ciacciarelli, l’ex consigliere regionale Adriano Palozzi, e anche Massimiliano Fiorentini, Roberto Di Paolo e Roberto Spaziani. “Abbiamo approfondito il tema dell’Europa. – ha detto Mario Abbruzzese – La nostra discussione ha acceso l’entusiasmo e rafforzato il nostro impegno verso una politica europea che valorizzi realmente il nostro territorio. Dobbiamo far sentire la nostra voce a tutti i produttori non soddisfatti di questa Unione Europea. Purtroppo non in linea con le esigenze del comparto. Stiamo parlando di un settore che sta dando molto all’Italia, ma anche al mondo intero, perché il nostro Made in Italy è un’eccellenza di livello internazionale. È proprio per questo che dobbiamo tutelare gli agricoltori e tutti coloro coloro che quotidianamente produco e generano ricchezza. Abbiamo di fronte sfide importanti. E una di quelle più importanti è quella di far convivere il Green Deal, la transizione verde, con l’obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con le esigenze di un comparto che non può sicuramente essere ingabbiato da normative che non consentono uno sviluppo concreto della produttività del comparto agricolo”, ha concluso Mario Abbruzzese.

