Arte terapeutica, la Asl di Frosinone ringrazia gli artisti che hanno donato un’opera scultorea

La ASL di Frosinone ringrazia tutti gli artisti che hanno accolto l’invito per la donazione di un’opera scultorea in memoria delle vittime del coronavirus della nostra Provincia.

Le opere scultoree che ci sono arrivate sono bellissime e a breve saranno divulgate le date degli eventi che stiamo organizzando per la loro installazione nelle aree esterne degli Ospedali di Frosinone, Alatri e Cassino.

In particolare, le opere saranno collocate nel Bosco Ossigeno – l’area verde creata con alberi e arbusti della flora autoctona, nell’ambito del progetto regionale Ossigeno, piantumati in occasione delle inaugurazione delle nuove apparecchiature di alta tecnologia dei rispettivi ospedali, lo scorso maggio.

La Asl rilancia l’iniziativa estendendola alla donazione di opere non figurative pittoriche, grafiche e/o fotografiche, per la nostra comunità di utenti dei nuovi Pronto Soccorso.

Il tema che abbiamo scelto è l’attesa – l’arte a beneficio delle esigenze dei curati e dei curanti nella gestione del tempo di attesa.

La ASL di Frosinone è impegnata in lavori importanti di ampliamento e ammodernamento dei Pronto Soccorso. Il primo PS è Alatri. A seguire saranno quelli di Sora e Frosinone.

La natura, l’arte e la bellezza sono parte integrante del percorso di umanizzazione che stiamo perseguendo nella nostra Azienda Sanitaria.

I Soggetti interessati sono invitati a manifestare la propria volontà attraverso la donazione di opere artistiche rappresentative del progetto sopra riportato contattando il numero di telefono 0775/882 2438 o inviando una mail a: ufficiostampa@aslfrosinone.it

Comunicato stampa ASL Frosinone