Arte e cultura nel cuore di Alatri: trionfa la commedia “Quasi mio marito”

Grande successo per la commedia teatrale “Quasi mio marito”, andata in scena al Chiostro di San Francesco di Alatri, lo scorso giovedì 24 luglio. Il numeroso pubblico presente ha accolto con entusiasmo e applausi Giancarlo Fares e Sara Valerio, gli attori romani protagonisti della commedia, che è stata diretta dal noto attore e regista Nicola Pistoia. Lo spettacolo, una storia divertente e pungente sui rapporti di coppia, è inserito nella rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità” – 2ª edizione, per la direzione artistica di Valerio Germani. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio – Direzione Cultura, mira a valorizzare i beni culturali attraverso lo spettacolo dal vivo, e continua a suscitare sempre maggiore interesse tra i visitatori, contribuendo alla scoperta delle bellezze di Alatri. Ci riempie di soddisfazione la presenza di tanto pubblico proveniente dai centri vicini ad Alatri, a dimostrazione della forte capacità attrattiva della rassegna teatrale in una splendida location. Il Chiostro di San Francesco, luogo simbolico della rassegna, custodisce infatti il celebre affresco del Cristo nel Labirinto, risalente al XIV secolo che continua a suscitare un crescente interesse e curiosità. Dopo un luglio ricco di appuntamenti e partecipazione, la rassegna teatrale proseguirà ad agosto. Domenica 10 agosto, alle ore 21.30, è previsto lo spettacolo “Pirandello finzione o verità” l’adattamento dell’atto unico Lumìe di Sicilia di Luigi Pirandello, per la regia di Valerio Germani e con un brillante cast di attori. La chiusura della rassegna è in programma per il 18 agosto, con lo spettacolo “Jukebox Italia”, testi e regia di Gatta&Baldini. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Maurizio Cianfrocca per il rilancio del teatro ad Alatri. Il Delegato alla Cultura, Sandro Titoni, ha sottolineato come la rassegna sia ormai diventata un punto di riferimento nel panorama culturale della città, trasformando il Chiostro di San Francesco in un autentico teatro a cielo aperto, palcoscenico ideale per eventi di alto profilo artistico.

