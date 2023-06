Arte, cultura, storia, gli argomenti affrontati da Gianluca Quadrini per il comune di Ceccano

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, incontra il delegato alla cultura del comune di Ceccano il consigliere, Alessio Patriarca, e l’ex assessore, avv. Stefano Gizi, per discutere delle iniziative culturali del territorio. In una nota lo stesso Quadrini ha ribadito la disponibilità ad accogliere tutte le proposte da parte dei comune per contribuire alla crescita territoriale “ Ritengo molto importante incontrare i nostri amministratori e ascoltare le diverse esigenze al fine di poter contribuire a valorizzare ciascun comune della provincia. Oggi ho incontrato il delegato alla cultura del comune di Ceccano, Alessio Patriarca, e l’ex assessore Stefani Gizi. Un incontro fatto di contenuti e di proposte per valorizzare un luogo come Ceccano, ricco di storia, arte e bellezze naturali. Le iniziative culturali sono determinanti per lo sviluppo e per la crescita delle economie locali e per la conoscenza del territorio. Per questo il mio contributo sarà massimo per portare lontano la conoscenza delle ricchezze della nostra provincia.”

Il Delegato alla Cultura Consigliere Alessio Patriarca ha voluto ringraziare il Presidente Quadrini per l’attenzione e la sensibilità con cui ha accolto le proposte culturali di Ceccano.

Nei mesi di settembre e ottobre si terranno a Ceccano due grandi eventi curati dal Consigliere Patriarca, il primo sulla Etichetta Storica dei Vini di Castel Sindici e sui famosi vitigni della Casa Vinicola Sindici.

Il secondo sulla presenza di San Tommaso d’Aquino a Ceccano, con la presentazione del pregevole volume di Fernando Riccardi su San Tommaso d’Aquino, Roccasecca e la Ciociaria.

Come Delegato alla Cultura dell’amministrazione Caligiore, Patriarca ha fatto presente la necessità di pubblicare al più presto il prezioso volume di Carlo Cristofanilli sulla Storia della Chiesa di San Giovanni Battista, in una edizione curata dall’Avv. Stefano Gizzi.

