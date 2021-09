Artè Ceccano: la Pro Loco fa il bilancio della prima edizione

Prima edizione della mostra d’arte “Artè Ceccano”, organizzata dalla Pro Loco di Ceccano del Presidente Danilo Diana.Evento riuscito e con grande successo di partecipazione, sia per quel che riguarda gli artisti che il pubblico presente.Il presidente Diana si è detto “soddisfatto del risultato ottenuto con questa prima mostra organizzata grazie al lavoro di tutto il nuovo direttivo con cui mi onoro di collaborare. Accogliamo l’ottima riuscita della mostra ringraziando i trenta artisti, di Ceccano e non solo, che hanno raccolto il nostro invito e hanno esposto le loro opere in Piazza Municipio”.Un pomeriggio che ha visto tante persone transitare davanti alle opere esposte. Giovani e meno giovani. Tante famiglie che hanno apprezzato i lavori degli artisti presenti alla mostra: pittori, disegnatori, scultori, fotografi e tatuatori.Diana continua estendendo i propri ringraziamenti al Parroco di San Giovanni, Don Tonino Antonetti. “Intendo ringraziare di vero cuore, a nome di tutto il direttivo e dei soci, Don Tonino, per la disponibilità dimostrata e per la benedizione impartita all’evento e alla nostra associazione. Una partecipazione importante anche delle opere dei ragazzi dell’Oratorio del Sorriso, da lui curato nella parrocchia del Sacro Cuore con il coordinamento di Sara Mastrogiacomo. Una grande emozione per tutti noi aver potuto esporre le creazioni di ragazzi davvero unici, che con le loro raffigurazioni hanno saputo toccare il cuore di tutti i presenti”.L’evento si è concluso con una bellissima serata in piazza Municipio, durante la quale la Pro Loco ha organizzato la presentazione al pubblico di tutti gli artisti che hanno partecipato alla mostra. “Abbiamo voluto omaggiare chi ha partecipato con un attestato che ricordasse la loro presenza all’evento” – ha dichiarato il presidente Diana -. “Nel finale alcuni artisti hanno dovuto andar via per motivi personali, ma abbiamo provveduto a citarli e invieremo ad ognuno il proprio attestato”.Danilo Diana ha voluto, inoltre, rivolgere il proprio omaggio all’ex Presidente Marina Scopigli. “Insieme al direttivo abbiamo deciso di nominare Marina Scopigli presidente onoraria dell’associazione, per l’ottimo lavoro svolto durante la sua ventennale attività da presidente. Siamo stati onorati dalla presenza di Marina in occasione della nostra mostra e come piccolo gesto di riconoscenza abbiamo voluto omaggiarla con un mazzo di fiori”.In conclusione il presidente ha lanciato un messaggio a tutti i suoi concittadini: “abbiamo già organizzato due eventi importanti, a soli due mesi dal rinnovo del direttivo, e abbiamo intenzione di continuare con forza la nostra attività. Invito tutti i ceccanesi a partecipare all’attività della Pro Loco, chiedendo di tesserarsi e portando idee, consigli e suggerimenti per crescere insieme. La Pro Loco è l’associazione della città e dei cittadini ed è aperta a tutti”.

Valentino Bettinelli