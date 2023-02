Arriva Toton, lo chef del Kebab a Frosinone

Di Antonio Gentile.

Oggi giovedì 16 febbraio, alle ore 18 in Via Pierluigi da Palestrina n.87/88 (zona stazione) a Frosinone, inaugura Toton, la nuova attività di tendenza ideale per uno spuntino, pausa pranzo o momenti di relax con amici. Toton lo chef del Kebab.

In queste ora sta spopolando nel capoluogo una campagna sia sui social – che permette tramite la pagina Instagram di ricevere un coupon per un kebab omaggio – sia tra le strade con una simpatica mascotte vestita da chef che sta attirando l’attenzione di grandi e piccini raccontando una suggestiva storia: il cuoco napoletano, dopo una serie di importanti esperienze a livello internazionale, sceglie il capoluogo ciociaro per far assaporare a tutti la sua Pita e le tortillas, sia tradizionali che rivisitate con ingredienti napoletani.

Appuntamento a oggi pomeriggio, dunque, per iniziare ad assaggiare gli strepitosi e innovativi kebab gourmet.