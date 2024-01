Arriva la prima edizione di OLTRE ROMA il Wine Tour B2B che porta i vini del territorio laziale nel panorama nazionale e internazionale

Oltre 100 etichette in degustazione di 30 Cantine SALA DELLA RAGIONE – PALAZZO COMUNALE DI ANAGNI 19 – 20 febbraio 2024

Si svolgerà il 19 e 20 febbraio ad Anagni la prima edizione della manifestazione B2B dedicata ai vini del territorio laziale a sud di Roma.

L’iniziativa, nata da un’idea delle Strade del Vino di Latina e Frosinone, è guidata dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina e dalla sua Azienda Speciale Informare. L’obiettivo è stabilire un punto di incontro tra produttori e territori di queste province con gli operatori nazionali ed internazionali del mondo del vino.

Quello a sud del Lazio è un territorio ricco di storia e di storie, e la qualità raggiunta dai suoi vini è cresciuta moltissimo, tanto da poter competere con molte delle zone vitivinicole più blasonate d’Italia e non solo.

Nel progetto, oltre alla Strada del Vino di Latina e alla Strada del Cesanese del Piglio, sono coinvolti Consorzio Cabernet di Atina, Consorzio Cori Doc e Consorzio di tutela del Cesanese del Piglio Docg.

Oltre 100 etichette in degustazione per le 30 Cantine che aderiscono alla manifestazione allestita all’interno della grande Sala della Ragione all’interno del Palazzo Comunale di Anagni: banchi di assaggio aperti dalle 10.30 alle 18; incontri d’affari con professionisti del settore Ho.re.ca, Enoteche, Importatori e Wine maker. E ancora una cena istituzionale e una Welcome Conference che vuole fare il punto sulla produzione vitivinicola del territorio.

“Con grande entusiasmo abbiamo fatto nostra questa importante iniziativa. Oltre Roma, ideata da Le Strade del Vino di Latina e Frosinone, vuole porre in primo piano l’antica cultura del vino, nella quale il senso della cura e dell’amore per la natura si sono fusi col gusto, creando una storia importante, che va riscoperta e valorizzata in tutto il nostro Territorio”, dichiara Giovanni Acampora – Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina. E ancora: “Vantiamo un territorio ricco di testimonianze storiche che ci rendono unici, non a caso l’evento si svolgerà nel Comune di Anagni, città nota per aver dato i natali a ben quattro Papi. Consapevoli del valore inestimabile del settore vitivinicolo dal punto di vista storico, turistico ed economico, come Camera di Commercio e Azienda Speciale Informare, abbiamo attivato, nelle province di Latina e Frosinone, il progetto biennale “Le strade del vino” affinché tutti possano conoscere le nostre specialità. Un progetto che abbraccia tutto il nostro territorio e che mette in relazione i protagonisti del settore che custodiscono tradizione e segreti del mondo vitivinicolo”.

L’evento, che sarà solo il primo di un format che mira a diventare tra i più importanti del Centro Italia per chi lavora nel mondo del vino, coinvolgerà solo professionisti del settore: buyer italiani ed internazionali, importatori, distributori, agenti di commercio, associazioni di sommelier.

Elenco delle cantine partecipanti:

Agricola D’Ausilio – Fondi

Agricola Macciocca – Piglio

Albetum – Alvito

Antica Tenuta Palombo – Atina

Antiche Cantine Mario Terenzi – Serrone

Azienda Agricola Biologica Donato Giangirolami – Latina

Azienda Agricola F.lli Lolli – Piglio

Cantina Fortuna – Roccagorga

Cantina Luca Sardella – Piglio

Cantine Villa Gianna – Sabaudia

Casale del Giglio – Aprilia

Casale della Ioria – Acuto

Cincinnato – Cori

Coletti Conti – Anagni

Corte de Papi – Anagni

Emiliano Fini – Aprilia

Giacobbe Alberto – Paliano

L’Avventura – Piglio

Marco Carpineti – Cori

Maria Elena Sinibaldi – Paliano

Marletta Teresa – Piglio

Petrucca e Vela – Piglio

Pietra Pinta – Cori

Pileum Vitivinicola – Piglio

Rosso del Borgo – Piglio

Tenuta Cervelli – Broccostella

Tenute Filippi – Cori

Terre Antiche – Anagni

Vigneti Iucci – Sant’Elia Fiumerapido

Vini Giovanni Terenzi – Serrone

