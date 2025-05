ARRIVA IL VILLAGGIO CONTADINO DI COLDIRETTI LATINA DAL 16 AL 18 MAGGIO

Un villaggio contadino in cui sarà possibile vivere i primati dell’agricoltura Made in Lazio e conoscere le eccellenze agroalimentari pontine, attraverso le degustazioni dei prodotti a km0, la scuola di cucina degli Agrichef, la fattoria didattica e l’agriasilo per i più piccini. Questo e molto altro sarà possibile al “Villaggio Coldiretti Latina”, organizzato dalla federazione provinciale in Piazza del Popolo dal 16 al 18 maggio. Qui si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile, per affrontare i temi legati alla valorizzazione del Made in Italy, alla sostenibilità dell’agricoltura e al suo futuro, attraverso un dibattito politico-economico. Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco anche lo chef e conduttore televisivo, Max Mariola.

“E’ il primo “Villaggio contadino” che realizziamo in città – spiega il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili – una tre giorni che rappresenta una grande opportunità di confronto su temi fondamentali per l’agricoltura e le eccellenze enogastronomiche pontine. Un ringraziamento voglio rivolgerlo al Comune di Latina e al sindaco, Matilde Celentano, per aver sostenuto e creduto nel nostro progetto”.

Protagonisti saranno i Giovani di Coldiretti con le loro masterclass sulle eccellenze locali, insieme alle Donne Coldiretti, impegnate nei progetti di educazione alimentare nelle fattorie didattiche, ma anche nell’Agrispa, con i segreti di bellezza della nonna e non mancheranno i Coldiretti Senior con le loro iniziative. Spazio agli agriturismi di Campagna Amica Terranostra, che suggeriranno percorsi e daranno consigli su dove fermarsi a mangiare e dormire e poi ancora lavoratori sulle tecniche di realizzazione e trasformazione dei prodotti a cura delle aziende agricole locali.

“Siamo orgogliosi di ospitare il ‘Villaggio Coldiretti’ nel cuore della nostra città – afferma il sindaco di Latina, Matilde Celentano –. L’evento in programma rappresenta un momento di incontro tra cittadini, istituzioni e mondo agricolo, in un’ottica di valorizzazione delle nostre eccellenze locali e di promozione di buone pratiche legate all’alimentazione e alla sostenibilità. Latina ha una forte vocazione agricola e iniziative come questa contribuiscono a rafforzare l’identità del territorio e a creare nuove opportunità di crescita economica e culturale per la nostra comunità”.

E naturalmente tra i protagonisti della tre giorni ci saranno le aziende agricole provenienti da tutto il Lazio con i loro prodotti genuini, che sarà possibile assaggiare ed acquistare nel più grande mercato contadino mai realizzato in città.

Ma si potrà andare a scuola di olio extravergine e partecipare a degustazioni guidate nell’Enoteca del Villaggio, dove si potranno degustare vini e birra agricola e seguire le lezioni di agricosmesi con i trucchi di bellezza della nonna.

E poi concerti e animazione per bambini, che saranno al centro dell’attenzione anche nel progetto Tesori Pontini e di Pompieropoli, quest’ultima organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco per i più piccini. Non solo, alla tre giorni sarà presente anche la Polizia di Stato i Carabinieri a Cavallo e la Guardia di Finanza. Previste anche dimostrazioni del Gruppo cinofilo.