Arriva Dominus, l’innovativo generatore di azoto “Tailor-Made”

Claind: l’evoluzione smart dell’azoto per l’industria da oggi è disponibile.

L’azienda comasca, dopo un’attenta analisi di ricerca e sviluppo, ha lanciato ufficialmente l’innovativo generatore di azoto, Dominus NL. Parliamo di uno strumento rivoluzionario nel suo genere, capace di produrre azoto di altissima qualità in risposta alle molteplici esigenze dell’industria, adattandosi perfettamente a qualsiasi linea produttiva.

Dalla scelta dei materiali, all’hardware fino ai software di controllo Dominus esprime una’alta affidabilità e una dinamica “smart”, grazie ai possibili aggiornamenti in tempo reale e alla loro multifunzionalità. Il risultato è un evidente miglioramento dell’efficienza, delle performance e del consegiuente risparmio.

Inoltre sfruttando la già esistente piattaforma “Claind4You”, a disposizione di tutti i clienti, è possibile avere un monitoraggio e un controllo da remoto che mette in luce tutte le potenzialità di questo prodotto innovativo, a partire dal flusso di azoto in uscita e dalla purezza.

Come spiega Alessandro Tunesi, Industrial Sales Manager in Claind, “si tratta di una vera e propria evoluzione del processo di generazione del gas che si traduce in un incremento di efficienza e in un deciso miglioramento della performance sia nella portata, sia nel ridotto consumo di aria”.

“Ma non solo. Il consumo energetico – aggiunge Tunesi – è stato ulteriormente minimizzato di serie grazie alla modalità ECO che ne modula il flusso di aria in ingresso in base all’azoto consumato ed alla modalità Stand-by che si attiva automaticamente qualora la portata di azoto generata sia superiore al flusso prelevato. Flusso – continua Tunesi – garantito da un sistema di gestione in uscita in base ai livelli di purezza e pressione compatibili con i requisiti del cliente. Questo sistema consente inoltre l’utilizzo simbiotico con altre sorgenti di approvvigionamento.

Inoltre, – conclude Tunesi – è possibile integrare alcuni utili optionals, il cui funzionamento è gestito dal generatore stesso. Caratteristica che porta un notevole valore aggiunto all’impianto andando incontro alle diverse necessità operative, alcune delle quali conformi anche al Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0”.

COMUNICATO STAMPA