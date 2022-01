Arriva a Sora il tour vaccinale con l’ausilio della struttura sanitaria militare

Parte dalla Valle di Comino il tour vaccinale promosso dalla Asl, in collaborazione

con la Prefettura di Frosinone, con il referente della struttura commissariale

Generale Saverio Pirro e con l’ausilio delle Forze Armate, arriverà domenica prossima a Sora per abbattere le percentuali residue di non vaccinati.

Un’iniziativa importante per l’Azienda Sanitaria che si avvale del supporto dell’equipe militare, coordinata dal Colonnello Maurizio Lupardini, e di un mezzo

dell’Esercito Italiano che opererà al fianco del team vaccinale della Asl

Il Sindaco di Sora ha messo a disposizione della carovana vaccinale

Piazza Indipendenza presso il parco Santa Chiara dalle ore 9,00 alle 13,30.

Gli operatori sanitari vaccineranno i cittadini che abbiano compiuto almeno 18 anni (over 18) con prime dosi e richiami.

L’accesso è libero, non occorre la prenotazione.

Tutti i vaccini attualmente impiegati nella campagna di contrasto al Covid saranno

ampiamente disponibili e scelti secondo la tipologia ritenuta più idonea dal medico

Vaccinatore.

Dichiara il Sindaco Di Stefano:” Mi auguro che l’iniziativa abbia successo e coloro che ancora non si sono vaccinati approfittino di questa occasione. L’invito che faccio soprattutto ai giovani è: non siate diffidenti, venite a vaccinarvi!”

COMUNICATO STAMPA